Вбивство "Сармата": одному з учасників акції ветеранів АТО викликали "швидку"

Одному з учасників безстрокової акції, яку в Києві проводять побратими вбитого ветерана АТО Віталія Олешка (позивний “Сармат”), Михайлу Криворучку стало зле, йому викликали “швидку”.

Про це повідомив голова ГО “Сармат” Тарас Костанчук у Facebook.

“23 доба протесту. Одному з протестувальників - Михайлу Криворучко стало зле”, - сказав Костанчук у оприлюдненому відео.

На місце проведення акції прибула бригада “швидкої” допомоги. Криворучко їхати до лікарні відмовився.

За словами Костанчука, відсьогодні учасники акції будуть отримувати підтримуюючу вітамінну терапію.

“Ми залишаємось тут до вівторка, але у зв’язку із станом Міші та загальним послабленням ми почнемо отримувати підтримуюючу терапію, яка нам не дозволить далі втрачати здоров’я. Будемо мінімум отримувати речовини, які доктор пропише. Відсьогодні”, - додав ветеран АТО.

Учасники безстрокової акції протестують проти рішення Бердянського міськрайонного суду, який відпустив під домашній арешт фігурантів «справи Сармата» Михайла Сигиду, Миколу Ломаку, Олександра Обухова та Максима Влидимиренкова, та вимагають повернути цих фігурантів під варту, а також офіційно надати охорону і захист свідкам вбивства на час розгляду справи у суді.

Тим часом у Запорізькому апеляційному суді сьогодні мали розгядати скаргу захисників інших обвинуваченних у цій справі - Віктора Власюка, Артема Матюшина, Дениса Зеленкіна, Тараса Мовчана, Сергія Смирнова, Руслана Кузнєцова, які згідно з рішенням Бердянського міськрайонного суду від 29 травня мають залишаться під вартою до 27 липня. А також Євгена Бродського, якому подовжили нічний домашній арешт. Засідання проходило в режимі відеоконференції.

Колегія суддів оголосила про самовідвід. “Подали заяву про самовідвід всіх трьох суддів, адже раніше брали участь у розгляді справи на стадії досудового розслідування. Заява буде передана до канцелярії суду, і завтра буде визначено новий склад суду”, - зачитав головуючий суддя В’ячеслав Білоконев.

Як повідомлялося, 29 травня Бердянський міськрайонний суд змінив запобіжний захід Михайлу Сигиді, Миколі Ломаку, Олександру Обухову, Максиму Влидимиренкову з тримання під вартою на домашній арешт.

При цьому суд продовжив тримання під вартою іншим фігурантам - Віктору Власюку, Артему Матюшину, Денису Зеленкіну, Тарасу Мовчану, Сергію Смирнову, Руслану Кузнєцову, а Євгену Бродському продовжили нічний домашній арешт.

Побратими Олешка на початку червня розпочали у Києві біля Офісу генпрокурора безстрокову акцію та заявили, що готові проводити акцію до того часу, поки обвинувачені в убивстві не повернуться в СІЗО.

Віталій Олешко (позивний "Сармат") був застрелений 31 липня 2018 року в Бердянську на очах у дружини і друга. Від отриманих поранень 43-річний чоловік помер на місці. Поліція затримала підозрюваних у скоєнні злочину майже одразу. Замовник вбивства досі не названий.