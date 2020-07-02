Іноземці, у яких знайшли майже 50 кілограмів кокаїну, підуть під суд

Громадян Туреччини та Нідерландів судитимуть за фактом торгівлі наркотичними засобами в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

“Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадян Туреччини та Нідерландів за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у липні 2019 року в ході здійснення низки слідчих дій, спрямованих на викриття протиправної діяльності зазначених осіб, було вилучено понад 47 кг кокаїну.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося співробітниками Головного слідчого управління Нацполіції.