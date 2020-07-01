Японія надасть понад $4 мільйони для відновлення Донбасу

Уряд Японії надасть понад 4 млн доларів США для задоволення гуманітарних потреб та відновлення східних областей України.

Про це на брифінгу у Києві заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Такаші Кураї, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Японія запевняє вас у готовності продовжувати надання підтримки Україні у відстоюванні її суверенітету та територіальної цілісності - як і в часи здобуття її незалежності - допомагаючи в імплементації реформ для демократизації та економічного розвитку", - заявив посол.

Він наголосив, що одним із основних пріоритетів для Японії є "саме безпека та благополуччя мешканців Донецької та Луганської областей".

"Відтак, ще 5 додаткових проєктів, профінансованих нашим урядом на 4,23 млн доларів США, будуть реалізовані цього року чотирма агенціями ООН - Програмою розвитку ООН, Управлінням з обслуговування проєктів ООН, Міжнародною організацією з міграції та УВКПБ ООН, а також за участі МКЧХ. Загальна сума такої допомоги сягає 51,4 млн доларів США станом на цей момент - включно з поточними проєктами", - наголосив Такаші Кураї.

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подякував Надзвичайному і Повноважному Послу Японії в Україні , а також неурядовим міжнародним організаціям за сприяння і систематичну допомогу Україні.

"Саме те, що робить уряд Японії сьогодні фінансово, - він це робить саме для людей і про людей. І те, що роблять сьогодні члени команди ООН та МКЧХ - вони це роблять для людей і про людей. Це справжні амбасадори, які несуть те тепло і любов, яких потребують люди сьогодні, що потерпають від цієї гібридної війни", - додав Резніков.

Міністр також наголосив, що виділені кошти будуть спрямовані на задоволення гуманітарних потреб, підтримки вразливих верств населення, відновлення східних областей України та невідкладної допомоги системі охорони здоров'я України для військовослужбовців.

Зокрема, 1,740 тис. доларів США протягом 12 місяців планується направити на надання невідкладної допомоги в рамках системи охорони здоров'я саме військовослужбовців в Україні для закупівлі медичного обладнання.

Крім того, майже мільйон доларів допомоги буде спрямовано на підтримку ВПО, що постраждали внаслідок конфлікту, а саме на створення робочих місць та відновлення економічної інфраструктури.