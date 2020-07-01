Пацієнти з COVID-19 в середньому хворіють три тижні – Степанов

Пацієнти з COVID-19 в середньому хворіють три тижні.

Про це на брифінгу 1 липня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В середньому у нас близько трьох тижнів термін хвороби на коронавірусну хворобу, але в той же час інколи ми і 30, і 39 днів фіксуємо, в залежності від тяжкості хвороби", - сказав Степанов.

Він додав, що визначає, чи одужала людина, виключно лікуючий лікар, в тому числі і на підставі тесту методом ПЛР.

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Усього, за даними Центру громадського здоров'я за час пандемії в Україні проведено 666 147 тестів методом ПЛР, методом ІФА — 214 887.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні лабораторно підтверджено 44 998 випадків COVID-19, з них 19 548 людей одужали, 1173 - померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 664 випадки.