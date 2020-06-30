Австрія не відкриватиме небо з Україною до 15 липня

Австрія продовжила заборону на регулярне пасажирське авіасполучення з Україною та низкою інших країн до 15 липня.

Про це йдеться в опублікованій на сайті австрійського МОЗ постанові, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Постановою вноситься зміна до діючого наразі документа про заборону на приземлення літаків з низки країн та регіонів з високим ризиком поширення SARS-CoV-2, а саме – дія заборони, яка закінчувалася 30 червня, продовжується до 15 липня.

Наразі заборона на регулярне пасажирське авіасполучення діє з наступними країнами (регіонами): Китай, Іран, Білорусь, Португалія, Об’єднане Королівство, Швеція, Російська Федерація, Україна та Ломбардія (Італія). Раніше з цього списку було виключено Іспанію.

Винятки зроблено для польотів з перевезення вантажів, медичних авіарейсів чи авіаперельотів з метою перевезення сезонних працівників у сільськогосподарському та лісовому секторах та персоналу у сфері догляду за хворими та літніми людьми. Також дозволені рейси "в інтересах республіки" – під цю категорію потрапляють рейси, які мають особливе економічне, політичне чи суспільно-політичне значення для Республіки Австрія.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 15 червня відновлюється міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином через епідемію коронавірусу. Відновлення внутрішнього авіаційного сполучення відбулося 5 червня.

В Україні дозволили не проходити карантин при поверненні з країн «червоного списку» за умови проведення аналізу на коронавірус.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин.