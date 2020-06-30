Студенти та науковці провели під Кабміном акцію “СтопШкарлет”

Біля Кабінету міністрів України у вівторок, 30 червня, пройшла акція ”СтопШкарлет”.

У ній взяли участь близько 300 студентів та науковців, які протестували проти призначення на посаду в.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета, повідомляє кореспондент Укрінформу

Учасники акції тримали плакати з написами “Нащо читати, якщо можна списати”, Шкарлет = Табачник 2.0”, "Ні деградації освіти” та інші.

Акція під Кабміном проти призначення Сергія Шкарлета / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

Представниця антиплагіатної ініціативи “Дисергейт” Світлана Вовк зазначила на акції, що факт академічного плагіату у дисертаційній роботі Шкарлета доведено.

“Саме наш викривач викрив факт академічного плагіату в роботі в.о. міністра освіти ... Академічний плагіат неприйнятний, це ознака паразитизму, вторинності. ...Ми проти академічного плагіату як прояву деградації вищої освіти та науки України. Тому не місце людині, яку викрили на академічному плагіаті, у високих кабінетах. Ми проти негативного відбору кадрів, який ми бачимо на цьому прикладі”, - заявила Вовк.

Як зазначили організатори акції, окрім Києва, протести проходить ще у 12 містах України.

До акції долучилися науковці, зокрема, генетик, член-кореспондент НАНУ Світлана Арбузова, математик, співробітниця Інституту математики НАНУ Ірина Єгорченко, фізик, старший науковий співробітник Інститут фізики НАНУ Антон Сененко.

“Ми протестуємо проти толерування академічної недоброчесності в Україні, що ми бачимо шляхом призначення людей, у яких віднайдено плагіат в їхніх роботах, на високі державні посади, зокрема в.о. міністр освіти та науки. Якщо ми це будемо толерувати, то по факту у нас можна згортати і науку, і освіту, тому що незрозуміло, як далі вчити студентів, вони просто будуть списувати. І ми не зможемо розвивати науку, тому що одні науковці будуть красти у інших, і ніякого нового знання ми не принесемо”, - сказав на акції Сененко.

Після акції під Кабміном науковці і студенти пішли до Офісу Президента, але правоохоронці не пропустили їх на площу перед будівлею ОП, вимагаючи перевірки особистих речей. Учасники акції влаштували сидячий протест на Банковій поблизу Офісу Президента.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 25 червня призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником глави МОН і поклав на нього обов'язки в.о. міністра освіти і науки України.

Однак раніше, 18 червня, Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.

Посада міністра освіти і науки залишається вакантною з березня 2020 року, коли уряд Олексія Гончарука у повному складі пішов у відставку.

Із 25 березня по 25 червня МОН у статусі виконувача обов'язків міністра очолювала Любомира Мандзій.