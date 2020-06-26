У Вільнюсі пройшов велопробіг «Разом до Миру», організований посольством України

26 червня у Вільнюсі відбувся організований Посольством України у Литовській Республіці традиційний велопробіг Together for peace/Разом до Миру.

Про це повідомляється на акаунті Посольства у Facebook.

«Цього року велопробіг відбувається вже вдруге, він був присвячений двом знаменним датам: 75-й річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 10-й річниці Дня прапору кримськотатарського народу», - йдеться у повідомленні.

Велопробіг стартував та завершився у вільнюському парку Вінґіс. Його учасники подолали 20 кілометрову дистанцію, що йшла узбережжям річки Неріс у центральній частині литовської столиці. По завершенню велопробігу його учасники мали змогу насолодитись стравами української кухні.

Організатори та учасники пробігу особливо відзначили суто мирний характер акції, на відміну від помпезного військового параду, який, наприклад пройшов напередодні у сусідній східній державі.

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У заході взяли участь Посол України у Литві Володимир Яценківський, представники посольств Великої Британії, ФРН, Данії, Білорусі, США, Грузії, Чехії, Угорщини, представники Міністерства оборони Литви, Інтеграційного підрозділу НАТО у Литві від збройних сил Великої Британії, Нідерландів, Литви та ФРН, а також представники української громади Вільнюса та української молодіжної організації «Зоря», куратор виставки «Цивілізації України. Від культури Трипілля, скіфського золота до Майдану», заступник Директора Литовського національного художнього музею Скайстіс Мікульоніс, литовські активісти та представники ЗМІ.