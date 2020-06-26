За останні місяці зарплата практично перестала зростати - Центр Разумкова

Номінальна середня заробітна плата упродовж останніх місяців, практично не зросла: у вересні 2019 року – 10,69 тис. грн, а в лютому 2020 року – 10,85 тис. грн.

Про це йдеться у виданні Центру Разумкова "Рік діяльності Президента Володимира Зеленського", оприлюдненому на сайті Центру.

"Так, упродовж останніх місяців номінальна середня заробітна плата практично не зросла – у вересні – 10,69 тис. грн, у лютому – 10,85 тис. грн, а зарплата, зокрема, в освіті утримувалась на рівні 76-79% загальної середньої",- йдеться у документі.

Реальна середня зарплата, з огляду на інфляційний чинник, у той же період зменшилась на 2%, зазначили в Центрі.

Ситуація із заробітними платами має й іншу характеристику – заборгованості з (вчасної) виплати зарплати, які зросли саме в осінньо-зимові місяці, в тому числі на економічно активних підприємствах. Так, якщо частка економічно активних підприємств у загальній заборгованості в літні місяці 2019 року становила менше 60%, то в березні 2020 року сягнула майже 66% (найвищий показник за останні роки).

У Центрі Разумкова нагадали, що серед соціально-економічних декларацій нового Президента і нової влади виокремлювалися наміри суттєвого підвищення заробітної плати загалом ("кінець епохи бідності") і, насамперед, у сфері освіти та охорони здоров’я, створення нових робочих місць, повернення заробітчан і забезпечення їх належною роботою у країні, гідне пенсійне забезпечення та ін.

На жаль, як і стосовно більшості інших соціально-економічних сфер, дійсність швидко внесла корективи, і практично жодний задум не зміг бути реалізованим, констатують аналітики.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, у березні 2020 року середня номінальна зарплата штатних працівників становила 11 446 грн, у квітні - 10 430 грн. Показник за травень має бути оприлюднений 30 червня.

На 1 травня цього року заборгованість із зарплати в Україні сягнула 2996,7 млн грн, у тому числі на економічно активних підприємствах - 1822,1 млн грн.

У макроекономічному прогнозі до Інфляційного звіту за квітень 2020 року Нацбанк припускав, що реальний ВВП України у 2020 році знизиться на 5%, інфляція буде на рівні 6%, зростання номінальної зарплати становитиме 4,3%, а безробіття - 9,5% за шкалою МОП.