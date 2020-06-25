САП просить для Омеляна запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

"Омеляну повідомлено про підозру. У зв'язку з цим ми звертаємося до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання", - оголосила прокурор.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня 2020 року ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну повідомили про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн. За даними НАБУ, ексміністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20% попри те, що один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною держбюджету, тож змінити його розмір міг лише парламент. 23 червня Національне антикорупційне бюро опублікувало деякі документи у межах провадження, у якому фігурує Омелян, стосовно наказу щодо портових зборів.

Крім того, у листопаді 2018 року НАБУ заявило про завершення досудового розслідування щодо Омеляна за фактами можливого незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації.

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Солом'янський районний суд Києва у квітні закрив кримінальне провадження щодо Омеляна у частині незаконного збагачення, проте ухвалив призначити до розгляду справу міністра в частині декларування недостовірної інформації за двома епізодами.

Зокрема, Омелян обвинувачується у тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень відповідно.

Наразі це провадження щодо Омеляна перебуває у ВАКС.