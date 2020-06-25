Зґвалтування у Кагарлику: депутати вимагають надати потерпілій цілодобову охорону

Група народних депутатів із фракцій партій "Слуга народу" та "Голос" вимагає забезпечити цілодобову особисту охорону молодій жінці, яка стала жертвою зґвалтування у Кагарлику.

Про це народний депутат Анастасія Радіна (фракції "Слуги народу") сказала на пресконференції у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вимагаємо зараз у Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України надати пані Нелі ту охорону, яку вони обіцяли надати ще місяць тому. І під охороною ми маємо на увазі не тривожну кнопку", - заявила Радіна.

Вона уточнила, що ключовою вимогою є цілодобова охорона для потерпілої, яка "забезпечить їй той рівень безпеки, яку має отримати кожен громадянин".

Водночас народний депутат Олександра Устінова ("Голос") додала, що відразу після пресконференції група народних депутатів вирушить до Міністерства внутрішніх справ, де вимагатиме надати охорону потерпілій.

"Ми після цього з народними депутатами їдемо в Міністерство внутрішніх справ, і ми звідти не підемо, поки Нелі (потерпілій - ред.) не буде забезпечена особиста охорона", - сказала вона.

За словами депутата, зараз дівчина, яка живе в селі, "отримує погрози через знайомих".

На необхідності захисту потерпілої наголосила й одна з її адвокатів Олена Сотник. Вона зауважила, що, написавши заяву до правоохоронних органів, "Неля зробила сміливий крок".

"Я дуже хочу, щоб ми всі її підтримали, тому до поліції звертаюся - вона є найважливішим, цінним свідком у цій справі. Ми зобов'язані її захистити. Ви зобов'язані її захистити", - сказала Сотник.

Як повідомлялося, наприкінці травня затримали двох службовців поліції Кагарлика, що на Київщині, за підозрою у зґвалтуванні, тортурах і побитті 26-річної жінки, яку викликали до поліції як свідка.

26 травня суд арештував двох поліцейських, підозрюваних у зґвалтуванні.

22 червня у коментарі Укрінформу адвокат потерпілої Злата Сімоненко сказала, що жінці досі не надана державна охорона попри те, що прокурор ухвалив відповідну постанову два тижні тому.

23 червня прокурор у справі Валерій Смирнов повідомив, що інкриміновану арештованим статтю 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) змінили на ст. 152 та 127 ККУ (зґвалтування групою осіб та катування за попередньою змовою групою осіб).