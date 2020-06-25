Україна приєдналася до євросистеми контролю якості повітря

Розпочався автоматизований процес передачі даних про якість атмосферного повітря з серверів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України в систему індексу якості повітря Європейського екологічного агентства.

Про це інформує 25 червня Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

"Українська система моніторингу якості повітря не оновлювалася десятками років і, на жаль, не може надавати актуальну в часі інформацію про стан повітря, як цього вимагає українське суспільство. Ми планували на цей рік закупівлю сучасного обладнання моніторингу повітря у співфінансуванні з місцевими органами влади, але наразі ці кошти передані у фонд коронавірусу. У планах міністерства протягом наступних років - встановлення мережі пунктів моніторингу відповідно до європейських критеріїв", - зауважив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

Зазначається, що для розрахунку індексу якості повітря використовуються дані концентрацій озону, діоксиду сірки, діоксиду азоту, зважених часток пилу діаметром менше 10 та 2,5 мкм, що передаються кожну годину з семи автоматизованих постів Донецької обласної державної адміністрації. "Розпочали з постів Донецької області саме тому, що ці пости відповідають вимогам директиви ЄС про якість атмосферного повітря", - уточнили у міністерстві. Найближчим часом планується підключення до передачі даних Київської та Дніпропетровської областей.

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"Організація процесу передачі даних стала можлива завдяки спільним зусиллям міністерства, Департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації та проєкту ENI SEIS II East, який реалізується Європейським екологічним агентством для шістьох країн Східного партнерства за фінансової підтримки Європейського Союзу. Проєктом було проведено навчання українських експертів у галузі моніторингу повітря, надано програмне забезпечення RAVEN для організації зберігання, валідації, верифікації та передачі даних про якість атмосферного повітря", - йдеться також у повідомленні.

На сьогодні, згідно з вимогами постанови від 14 серпня 2019 року № 827 "Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря", здійснюється оцінка наявної мережі постів спостережень та відповідності даних встановленим вимогам якості. Міністерством розроблена форма програми державного моніторингу, за якою усі органи управління якості атмосферного повітря мають розробити такі програми для зон і агломерацій. Ведеться робота над підготовкою концепції розвитку системи моніторингу атмосферного повітря. Всі ці кроки створюють основу для впровадження в Україні системи моніторингу якості повітря європейського рівня, додали у міністерстві.

Повідомляється також, що Україна стала другою країною Східного партнерства після Грузії, яка змогла забезпечити всі технічні вимоги для організації процесу передачі даних, яка доступна користувачам за посиланням.

"Очікуємо, що інші області поступово будуть приєднуватися до цього процесу по мірі створення систем моніторингу відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС Європейського парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи", - підсумували у міністерстві.