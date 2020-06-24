В Україні визначили найкращі винаходи та розробки за останні 5 років

У Торгово-промисловій палаті України 24 червня в онлайн-режимі відбувся фінал Всеукраїнського конкурсу «Винахід року 2020», де визначили найкращі винаходи та розробки за останні 5 років.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На конкурсі розглядалися 244 проекти, які подавалися на реєстрацію винаходу протягом останніх 5 років. У підсумку було визначено 12 переможців у різних номінаціях.

У номінації "Харчове виробництво" переміг винахід "Спосіб визначення культур Streptococcus thermophilus за допомогою пари специфічних олігонуклеотидних праймерів методом полімеразної ланцюгової реакції" (патент 111130), який отримав 54 бали членів журі. У номінації "Технології АПК" переміг винахід "Спосіб сепарації з додатковим очищенням зернового матеріалу та аеродинамічний сепаратор «САД» для його реалізації" (патент 116073) – 98 балів.

У номінації "Нові речовини та матеріали" переміг винахід "Спосіб отримання модифікованого активного катодного матеріалу для літій-іонних акумуляторів" (патент 113443) – 63 бали. У номінації "Будівництво" перемогу отримав винахід "Зв'язуюче" (патент 116303) – 56 балів.

У номінації "Металургія" переміг винахід "Спосіб дифузійного хромування сталевих виробів" (патент 119296) – 55 балів. У номінації "Сучасні промислові технології та нова техніка" переміг винахід "Таран модульний" (патент 121034) – 61 бал.

У номінації "Фармацевтика" переміг винахід "Засіб для лікування гепатиту С людини" (патент 119584) – 62 бали. У номінації "Медицина" переміг винахід "Спосіб лікування кальцинованого аортального стенозу" (патент 111928) – 59 балів.

У номінації "Енергетика та енергоефективність" переміг винахід "Спосіб одержання висококалорійного біопалива" (патент 116663) – 55 балів. У номінації "Оборона і державна безпека" переміг винахід "Спосіб оптико-акустичної пеленгації та групової протидії ворожим безпілотним літальним апаратам" (патент 119692) – 51 бал.

У номінації "Переробка промислових та побутових відходів" переміг винахід "Мікробіологічний спосіб очистки води від циклічних ароматичних ксенобіотиків" (патент 120325) – 60 балів. У номінації "Екологія" переміг винахід "Комплексний активатор ацетоно-бутилового бродіння на основі штамів бактерій роду Clostridium" (патент 120695) – 58 балів.

Як повідомлялося, конкурс «Винахід року» було організовано Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» спільно з Торгово-промисловою палатою України за підтримки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Мета конкурсу – стимулювати винахідницьку діяльність, привернути увагу до українських розробок; знайти та показати найбільш перспективні винаходи останніх років та побудувати ефективну систему зв’язків винахідників з міжнародними та національними інвесторами, промисловістю, бізнесом.