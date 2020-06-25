Витік даних з реєстрів: під час спецоперації "Дата" провели 36 обшуків

Правоохоронці провели 36 обшуків у десяти регіонах під час спецоперації "Дата", метою якої було розслідувати витік і розповсюдження персональних даних громадян з державних та приватних баз даних.

Про це повідомив на брифінгу в Укрінформі перший заступник начальника Департаменту кіберполіції Нацполіції Сергій Кропива.

"За час проведення спецоперації ми порушили 34 кримінальні провадження, а протягом десяти днів її реалізації провели 36 обшуків. У результаті встановили та підтвердили злочинну діяльність 25 осіб. Вісьмом особам було повідомлено про підозру, одну особу затримали", - сказав він.

Кропива уточнив, що спецоперацію під умовною назвою "Дата" провів Департамент кіберполіції спільно зі Службою безпеки.

Як розповів посадовець, зловмисники викрали бази даних компаній, що займаються страхуванням, наданням логістичних послуг, а також бази державних і приватних банків. Крім того, викрадено інформацію про осіб, які мали доступ до державних реєстрів і баз даних державних органів. Хакери також дістали бази даних водіїв служби перевезень.

"Велику частку даних баз складав приватний сектор, а також інформація стосовно власників поштових адрес та іншої інформації, що може ідентифікувати особу", - поінформував Кропива.

Він уточнив, що за окрему інформацію хакери вимагали від тисячі гривень, а за цілу базу даних - тисячу доларів.

Також Кропива зазначив, що у межах спецоперації "Дата" щодо розслідування витоку персональних даних українців буде повідомлено 29 особам про підозру.

"Протягом найближчого часу працівниками департаменту будуть вживатись заходи та буде повідомлено 29 особам про підозру - це тим, у кого раніше проводилися санкціоновані обшуки", - зазначив він.

Кропива відмітив, що також упродовж найближчих двох тижнів планується "відповідний каскад операцій", направлений на документування злочинної діяльності згаданих осіб.

"Буде здійснена робота з блокування 9 телеграм-каналів, за допомогою яких здійснюються шахрайські дії із заволодінням грошових коштів громадян під виглядом реалізації баз даних", - додав представник Департаменту кіберполіції Нацполіції.

Як повідомлялося, голова громадської організації "Електронна демократія" Володимир Фльонц 11 травня заявив про те, що в Мережі з'явився Тelegram-бот, який оголосив про продаж персональних даних громадян України. Передбачається, що бот містить дані 26 мільйонів українців, зареєстрованих у додатку "Дія".

Однак згодом віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спростував фейки щодо продажу даних із "Дії".

12 травня Національна поліція зареєструвала кримінальне провадження за фактом витоку інформації про персональні дані громадян з анонімного Тelegram-каналу.