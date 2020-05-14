Поліція заперечує витік персональних даних з додатку "Дія"

Інформація щодо витоку персональних даних громадян із цифрового державного сервісу додатку "Дія" не підтвердилася.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Поліцейські у рамках розслідування кримінального провадження провели ряд оперативно-сідчих дій, а відтак не виявили фактів кібератак на автоматизовану інформаційно-пошукову систему "Дія", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в межах досудового розслідування правоохоронці встановили, що інформація, поширена у соціальних мережах, зокрема і в Telegram-каналах, "має ознаки фрагментарних наборів даних, скомпільованих з різних джерел і ресурсів, включаючи Опендатабот – сервіс, який працює в популярних месенджерах і дозволяє отримати актуальні дані про компанії".

"При цьому варто відзначити, що інформація про нібито кібератаки і кібервразливість системи "Дія" не підтвердилася: співробітники Департаменту кіберполіції не виявили фактів кіберінцидентів", - наголосили у МВС.

У відомстві додали, що актуальність інформації ряду баз відповідає наповненню більш ніж річної давнини.

"Проте остаточні висновки будуть зроблені за результатами комплексу слідчих дій, в тому числі і спеціальної комп'ютерно-технічної експертизи", - заявили у міністерстві.

Раніше ДБР повідомило, що розслідуватиме можливу причетність посадовців головного сервісного центру МВС та ДМС до витоку інформації, що містила персональні дані громадян України, та була поширена в одному з анонімних Telegram-каналів.

Як повідомлялося, голова громадської організації "Електронна демократія" Володимир Фльонц 11 травня заявив про те, що в Мережі з'явився Тelegram-бот, який оголосив про продаж персональних даних громадян України. Передбачається, що бот містить дані 26 мільйонів українців, зареєстрованих у додатку "Дія".

Однак згодом віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спростував фейки щодо продажу даних із "Дії".

12 травня Національна поліція зареєструвала кримінальне провадження за фактом витоку інформації про персональні дані громадян з анонімного Тelegram-каналу.

Зі свого боку в Офісі омбудсмена заявили, що перевірять дотрижання вимог захисту персональних даних під час роботи порталу "Дія".