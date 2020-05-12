Поліція відкрила справу через витік даних українців з анонімного telegram-каналу

Національна поліція зареєструвала кримінальне провадження за фактом витоку інформації про персональні дані громадян з анонімного телеграм-каналу.

Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Попереднім аналізом встановлено, що обсяг протиправно оприлюднених персональних даних є компіляцію з інформаційних баз різних державних відомств і недержавних організацій за різні періоди попередніх років і не має відношення до початку роботи державного мобільного застосунку "Дія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що справа за ч. 2 ст. 361 ККУ (несанкціоноване втручання у роботу електронно-обчислювальних машин) порушена за фактом розповсюдження персональної інформації громадян на одному з анонімних телеграм-каналів.

У відомстві повідомили, що припинили роботу ресурсу, який протиправно розповсюджував персональні дані громадян.