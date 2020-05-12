Витік даних українців через telegram-бот: очільниця "Голосу" направить запити до СБУ та поліції
Про це вона розповіла журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Бази персональних даних були злиті не сьогодні і не вчора. Вони гуляють ще з 2000-х років. Саме тому дані, яких ще нема у “Дії”, – вже є у злитих базах. “Дiя” використовує існуючі реєстри і не збирає додаткових даних. Захищають ці реєстри підрозділи кібербезпеки в СБУ та Нацполіції. Направляю депутатські запити до СБУ та Нацполу з вимогою розслідувати, яким чином такі дані з’явились у публічному доступі», – зазначила вона.
Також депутатка поінформувала, що «Голос» наразі працює над законопроєктом про захист персональних даних.
«Я розумію, ми всі очікуємо на супер-криптографію і захист, але допоки рівень безпеки буде ламати проста людина з флешкою – діла не буде», – додала Рудик.
Як повідомлялося, голова громадської організації "Електронна демократія" Володимир Фльонц 11 травня заявив про те, що в мережі з'явився telegram-бот, який оголосив про продаж персональних даних громадян України. Передбачається, що бот містить дані 26 мільйонів українців, зареєстрованих у додатку «Дія».
Однак згодом віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спростував фейки щодо продажу даних із «Дії».