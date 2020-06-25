Витік даних з анонімного Тelegram-каналу: оголосили 25 підозр

За фактом витоку інформації про персональні дані громадян з анонімного Тelegram-каналу вже підтверджено злочинну діяльність 25 осіб, одну особу затримано.

Про це заявив на брифінгу в Укрінформі заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

«За останні півтора місяці було проведено дуже масштабну роботу із залученням 400 представників Нацполіції. Представники Нацполіції провели велику кількість обшуків, це 36 обшуків. Підтверджено злочинну діяльність 25 осіб. Висунуто відповідні підозри і затримано одну особу. За результатами зазначеної операції було вилучено із незаконного обігу копії 30 баз даних, і це не лише державні реєстри», - розповів Горбенкко.

Він зауважив, що під загрозу втручання підпадають і дані інформації про особи приватних реєстрів. «Як то банки, оператори поштового зв’язку, телекомуніційні компанії - майже кожен сегмент бізнесу, який містить інформацію про певну діяльність певних осіб.

І саме тому, за словами Горбенка, взаємодія бізнесу і держави є запорукою того, щоб побудувати максимально захищену систему зберігання і обробки персональних даних.

Бо сьогодні «інформація є товаром, і відповідно на цей товар є відвідний попит. Це актуальне питання у всьому світі», - додав заступник міністра внутрішніх справ.

Як повідомлялося, голова громадської організації "Електронна демократія" Володимир Фльонц 11 травня заявив про те, що в Мережі з'явився Тelegram-бот, який оголосив про продаж персональних даних громадян України. Передбачається, що бот містить дані 26 мільйонів українців, зареєстрованих у додатку "Дія". Однак згодом віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спростував фейки щодо продажу даних із "Дії".

12 травня Національна поліція зареєструвала кримінальне провадження за фактом витоку інформації про персональні дані громадян з анонімного Тelegram-каналу.