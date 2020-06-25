Верховний суд залишив без розгляду позов Семочка про поновлення на посаді в розвідці

Верховний суд залишив без розгляду позов щодо звільнення Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це повідомляється на сторінці суду у Facebook.

"24 червня 2020 року Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду залишив без розгляду позов Сергія Семочка до Президента України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача – Служба зовнішньої розвідки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що позивач просив визнати протиправним та скасувати Указ Президента від 12 квітня 2019 року № 143/2019 про його звільнення з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України, а також поновити його на цій посаді.

Повний текст ухвали буде виготовлено протягом п’яти днів, додали у ВС.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд відсторонив від виконання обов'язків заступника міністра закордонних справ Єгора Божка, який є фігурантом одного з проваджень проти п’ятого Президента Петра Порошенка.

За словами Божка, ДБР двічі повідомило йому про підозру у видачі під час перебування на посаді голови Служби зовнішньої розвідки незаконного наказу, яким його першим заступником було призначено Сергія Семочка.

Президент Петро Порошенко 12 квітня 2019 року звільнив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

10 червня 202 року в Офісі генпрокурора заявили, що Порошенко підозрюється у тому, що у 2018 році, будучи Президентом України, "шляхом видання явно злочинного наказу схилив... голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 КК України)".