У Мін'юсті назвали найпопулярніші дитячі імена у 2020 році

У Мін'юсті назвали найпопулярніші дитячі імена у 2020 році

Укрінформ
Найпопулярнішими іменами для новонароджених стали Артем та Софія.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство юстиції України.

"Найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх новонароджених діточок у 2020 році, стали Артем та Софія. У більшості регіонів ці імена були найбільш поширеними протягом цього року", - зазначається у повідомленні.

Також батьки найбільше віддавали перевагу таким чоловічим іменам, як Матвій, Максим, Давид, Нікіта, Михайло, Данііл, Богдан, Андрій, Олександр, Іван та Василь.

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Серед дівочих імен доволі популярними виявилися Анастасія, Анна, Марія, Аліса, Вікторія, Вероніка, Поліна та Луна.

Як повідомлялося, у травні на Закарпатті батьки назвали свого новонародженого сина ім’ям Зеленський.

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