Раді пропонують зобов'язати нацгвардійців носити впізнавальні знаки

Народний депутат з фракції "Голос" Олександра Устінова зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт, який має зобов’язати бійців Нацгвардії, які виконують поліцейські функції з охорони людей на масових заходах, носити впізнавальні знаки.

Про це повідомляє пресслужба партії "Голос" у Facebook.

"Нацгвардійці, що охороняють громадський порядок під час масових заходів, повинні мати номерну ідентифікацію. Саме тому наша Олександра Устінова зареєструвала у Раді законопроєкт №3731. Він зобов’язує бійців Нацгвардії, які виконують поліцейські функції з охорони людей на масових заходах, носити опізнавальні знаки. Щоб кожного з них можна було ідентифікувати", - йдеться у повідомленні.

Автор законопроєкту нагадує, що у 2015 році була запроваджена обов'язкова ідентифікація, але це було зроблено виключно для представників Національної поліції. Представників Нацгвардії, яких сьогодні масово залучають до охорони громадського порядку, ця вимога оминула.

"Як наслідок, маємо приклади побиття мирних протестувальників представниками Нацгвардії, яких неможливо ідентифікувати, оскільки на їхній амуніції написаний лише номер частини. Щоб не допустити такого і надалі, ми пропонуємо, аби нацгвардійці носили таку саму ідентифікацію, як і Національна поліція, коли їх залучають до охорони громадського правопорядку. Ми сподіваємось, що це допоможе вирахувати порушників з лав Нацгвардії, а також запобігти побиттю та іншим перевищенням повноважень", - заявила Устінова.

Як свідчать дані на сайті Верховної Ради, законопроєкт №3731 "Про внесення змін до Закону України "Про Національну гвардію України" (щодо ідентифікації військовослужбовців Національної гвардії України під час виконання завдань із охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки)" зареєстровано у парламенті 24 червня і передано на розгляд керівництву.

Під ним також підписалися більше двох десятків народних депутатів із фракцій "Голос" та "Слуга народу".

Наразі текст документа не оприлюднено.