В МВС кажуть, що є другими після лікарів за ризиком зараження COVID-19
На цьому наголосив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє пресслужба МВС.
«Від самого початку рятувальники, поліцейські, прикордонники, нацгвардійці та лікарі були і залишаються на передовій боротьби з COVID-19. Більшість особового складу залучалася до заходів щодо протидії розповсюдженню коронавірусу – від прикордонного оформлення, санітарних постів у найбільш постраждалих регіонах до розшуку осіб, хворих на коронавірус, які самовільно залишали лікарні. Працівники МВС – другі за ступенем ризику та по факту зараження після лікарів», - заявив Геращенко.
За його словами, щодня для забезпечення карантинних заходів та безпеки в Україні залучається понад 16, 5 тис. правоохоронців. Із них 13,5 тис. поліцейських, з яких 509 задіяні безпосередньо для гарантування безпеки медзакладів, де проходять лікування інфіковані коронавірусом.
Крім того, щодня для забезпечення карантину долучаються також 2 тис. нацгвардійців, 1,5 тис. прикордонників та 22 працівники ДСНС.
У відомстві наголосили, що у системі МВС вже зафіксовано 709 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, і на цей час 605 осіб одужали.
На сьогодні поліція склала 12 694 адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відкрито 169 кримінальних проваджень, додали у МВС.
Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив постанову уряду №485 від 10 червня 2020 року про виділення 2,6 млрд грн на доплати працівникам системи МВС. Додаткові кошти планується спрямувати на виплату доплат у розмірі до 50% заробітної плати поліцейським, нацгвардійцям, прикордонникам та лікарям системи МВС, що лікують хворих на COVID-19.