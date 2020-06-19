В МВС кажуть, що є другими після лікарів за ризиком зараження COVID-19

Правоохоронці є другими після лікарів за ступенем ризику та за фактом зараження коронавірусом, щодня 16,5 тисячі їх залучається для забезпечення карантинних заходів.

На цьому наголосив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє пресслужба МВС.

«Від самого початку рятувальники, поліцейські, прикордонники, нацгвардійці та лікарі були і залишаються на передовій боротьби з COVID-19. Більшість особового складу залучалася до заходів щодо протидії розповсюдженню коронавірусу – від прикордонного оформлення, санітарних постів у найбільш постраждалих регіонах до розшуку осіб, хворих на коронавірус, які самовільно залишали лікарні. Працівники МВС – другі за ступенем ризику та по факту зараження після лікарів», - заявив Геращенко.

За його словами, щодня для забезпечення карантинних заходів та безпеки в Україні залучається понад 16, 5 тис. правоохоронців. Із них 13,5 тис. поліцейських, з яких 509 задіяні безпосередньо для гарантування безпеки медзакладів, де проходять лікування інфіковані коронавірусом.

Крім того, щодня для забезпечення карантину долучаються також 2 тис. нацгвардійців, 1,5 тис. прикордонників та 22 працівники ДСНС.

У відомстві наголосили, що у системі МВС вже зафіксовано 709 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, і на цей час 605 осіб одужали.

На сьогодні поліція склала 12 694 адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відкрито 169 кримінальних проваджень, додали у МВС.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив постанову уряду №485 від 10 червня 2020 року про виділення 2,6 млрд грн на доплати працівникам системи МВС. Додаткові кошти планується спрямувати на виплату доплат у розмірі до 50% заробітної плати поліцейським, нацгвардійцям, прикордонникам та лікарям системи МВС, що лікують хворих на COVID-19.