Комітет Ради погодив 2,6 мільярда "коронавірусних" доплат для МВС

Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив виділення 2,6 млрд грн Міністерству внутрішніх справ із Фонду з питань боротьби з коронавірусом на доплати працівникам за безпосередню роботу щодо протидії коронавірусній інфекції COVID-19.

Про це повідомила член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова (фракція “Голосу”) у Facebook.

За її словами, Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 2,6 млрд на доплати працівникам правоохоронних органів "за боротьбу з СOVID-19".

"Проти голосував лише Володимир Цабаль з “Голосу” (секретар Комітету ВР з питань бюджету — ред.), двоє утримались, 16 — “за”, - написала Устінова.

Водночас, за її словами, протоколу цього засідання немає, відеофіксація його теж не проводилася.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет ВР з питань бюджету 17 червня не схвалив виділення МВС 2,7 млрд грн із фонду з питань боротьби з коронавірусом на доплати працівникам, задіяним у боротьбі з COVID-19.