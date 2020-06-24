З Китаю прибув черговий гуманітарний медвантаж

На військовий аеропорт у Борисполі прибув літак Збройних сил України з гуманітарним вантажем з КНР для протидії поширенню COVID-19.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу

Вантаж обсягом у 125 м3 містить понад 1 млн захисних масок, медичні респіратори, захисні костюми, окуляри, екрани і рукавички, інфрачервоні термометри, тестові системи для виявлення COVID-19, дезінфектанти та антисептики.

Вантаж зібраний за сприяння 39 державних та муніципальних структур, компаній, громадських організацій та груп активістів Китаю.

З Китаю прибув літак з медичною допомогою / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

У складі гумдопомоги в Україну також доставлено десять апаратів штучної вентиляції легень, переданих Президенту України Володимиру Зеленському засновником "Alibaba Group" Джеком Ма.

Вміст вантажу буде направлено українським ЦОВВ, державним лікарням Києва та інших регіонів, низці обласних і міських держадміністрацій, вищим навчальним закладам, Товариству Червоного Хреста та іншим організаціям.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 червня в Україні підтверджено 39 014 випадків COVID-19, з них 1051 летальний, 17 409 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 940 нових випадків.