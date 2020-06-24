На апеляцію у справі Стерненка пускатимуть лише за попередньою акредитацією

У Київському апеляційному суді заявили, що на засідання з розгляду апеляції по запобіжному заходу активісту Сергію Стерненку журналістів пускатимуть за попередньою акредитацією.

Про це повідомляє пресслужба суду.

“У зв’язку з карантинними заходами, запровадженими в країні для протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та з метою створення сприятливих умов для здійснення журналістами своїх професійних обов’язків, доступ представників ЗМІ в судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги сторони захисту у кримінальному провадженні відносно С.В. Стерненка, призначене на 26 червня 2020 року (11 год. 00 хв.), буде здійснюватися за попередньою акредитацією”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пресслужба суду акредитовуватиме ЗМІ до 18:00 25 червня 2020 року.

Представники ЗМІ мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту.

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський райсуд міста Києва обрав Сергію Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду було вказано "військову частину в Одесі", за місцем прописки, але його "туди не пускають, бо це режимний об’єкт".

"Цю ухвалу неможливо виконати", - наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть "просити утримання під вартою".

Згодом прокурор у справі подав клопотання про зміну адреси домашнього арешту.

У вівторок, 16 червня, суддя Шевченківського райсуду Києва Олена Мєлєшак задовольнила клопотання прокурора у справі Стерненка щодо зміни адреси для виконання запобіжного заходу із місця прописки в Одесі на місце проживання в Києві.

Водночас Стерненко зазначив, що відповідно до судового рішення, контроль за дотриманням запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту залишився за поліцією Одеси.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

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Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.