Стерненко каже, що до нього знову приходила київська поліція

Активіст Сергій Стерненко повідомив, що напередодні пізно ввечері до нього приходили київські поліцейські.

Про це він написав у Telegram.

За словами Стерненка, о 23:40, коли він уже спав, у домофон подзвонили невідомі люди. які назвалися поліцейськими.

“Принаймні чоловік під під‘їздом сказав, що вони з поліції Києва, але свої ПІБ та посаду не назвав. Запитали, чому я не відбуваю домашній арешт в Одесі. Я доступно пояснив чому, і навіть розповів їм, що написано в ухвалі щодо контролю за виконанням домашнього арешту, і що у київської поліції нема повноважень здійснювати перевірки”, - зауважив активіст.

За його словами, прибулі запитали, чому він не клопотав про зміну органу поліції, який би контролював виконання ним домашнього арешту, на що Стерненко відповів: "Це не моя проблема”. Тоді поліцейський захотів “поговорити віч-на віч”.

“Відповів, що зараз зателефоную адвокатам і ми обов’язково поспілкуємось. Чоловіки промовчали та пішли”, - написав Стерненко.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 червня Шевченківський районний суд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду було вказано "за місцем прописки" військову частину в Одесі.

Згодом прокурор у справі подав клопотання про зміну адреси домашнього арешту.

16 червня суддя Шевченківського райсуду Києва Олена Мєлєшак задовольнила клопотання прокурора у справі Стерненка щодо зміни адреси для виконання запобіжного заходу із місця прописки в Одесі на місце проживання в Києві.

Водночас Стерненко зазначив, що відповідно до судового рішення, контроль за дотриманням активістом запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту залишився за поліцією Одеси.

18 червня Стерненко повідомив, що столичні поліцейські прибули до нього для перевірки стану виконання запобіжного заходу, однак активіст не пустив їх.

Стерненку 11 червня оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.