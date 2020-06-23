Стерненко заявляє, що суд скасував підозру одному з нападників на нього

Активіст Сергій Стерненко заявив, що суддя скасував підозру одному з чоловіків, які напали на нього у 2018 році, - Івану Кузнецову.

Про це Стерненко повідомив у Telegram.

“Вчора суддя Печерського районного суду Підпалий ... скасував підозру Івану Кузнецову, який за $1000 напав на мене біля мого дому”, - написав активіст.

Водночас, за його інформацією, 23 червня суддя Шевченківського районного суду Віталій Циктіч не дав дозвіл на затримання спільника Кузнецова Олександра Ісайкула, який, за словами Стерненка, 17 березня 2019 року виїхав з України.

Укрінформ намагається отримати коментар суду з цього приводу.

Як повідомлялося, увечері 24 травня 2018 року двоє людей скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.

15 травня в пресслужбі СБУ повідомили, що двом жителям Одеської області, які 24 травня 2018 року, ймовірно, напали на Стерненка та його дівчину, було оголошено підозру в хуліганстві із застосуванням зброї.

За даними ЗМІ, 10 червня прокуратура закрила провадження проти Кузнєцова, який імовірно напав на Стерненка і загинув від поранень.

Стерненку 11 червня оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

15 червня Шевченківський райсуд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.