Польща може відновити авіасполучення з Україною на початку липня

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький висловив сподівання, що авіасполучення між Польщею та Україною відновиться на початку липня.

Про це посол сказав на брифінгу за результатами засідання Парламентської асамблеї, що відбувалося у режимі відеконференції у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ідуть розмови про залізничне сполучення, але тут пріоритет — це безпека. І зараз, на жаль, в прикордонних областях України ситуація з COVID така, що мені складно уявити, що залізничне сполучення буде працювати. З початком липня сподіваємося відновити сполучення літаками. Це може полегшити ситуацію на кордоні”, - зазначив Ціхоцький.

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При цьому він додав, що є проблеми в пункті пропуску “Медика-Шегині”, які потребують координації роботи польських і українських прикордонників.

“Паралельно комунікації, діалогу парламентаріїв іде інтенсивний діалог між урядами по різних аспектах. Сподіваємося на наступному тижні - по освіті. Є діалог між міністерствами внутрішніх справ”, - додав Ціхоцький.

Як повідомлялося, у Польщі заборону на міжнародні пасажирські авіаперевезення продовжено до 16 червня.

У вівторок, 23 червня у режимі відеоконференції відбулося засідання Парламентської асамблеї Україна-Польща. Захід пройшов під головуванням заступниці Голови Верховної Ради Олени Кондратюк та віце-маршалка Сейму Республіки Польща Ришарда Терлецького.