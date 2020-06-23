Суд просять розібратися в інформації про біолабораторії США в Україні

Громадська організація “Свідома Україна” звернулася до Окружного адмінсуду Києва з позовом проти МОЗ і МЗС України, Міністерства оборони США в особі Посольства США в Україні з приводу інформації про існування на території України військових біологічних лабораторій США.

Про це повідомляє пресслужба суду.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Громадської організації “Свідома Україна” до Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства закордонних справ України та Міністерства оборони США в особі Посольства США в Україні”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, громадська організація просить суд визнати протиправною бездіяльність МОЗ, МЗС та Посольства США в Україні стосовно відсутності офіційних заяв щодо визнання чи спростування оприлюдненої в ЗМІ інформації про існування на території України 15 військових біологічних лабораторій США та зобов’язати відповідачів оприлюднити такі заяви.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомлялося, у квітні у програмі «Секретні матеріали» вийшов сюжет про американські біолабораторії, начебто розташовані в Україні. У ньому йшлося, що європейські журналісти начебто виявили понад чотири тисячі лабораторій, у яких США створюють нові віруси, й міністерство оборони Сполучених Штатів Америки це нібито вже підтвердило.

"Детектор медіа" зазначає, що цей сюжет грунтується на інформації, вперше оприлюдненій на сайті партії «Опозиційна платформа — За життя» 15 квітня. На цьому вебресурсі було опубліковане звернення Віктора Медведчука до керівництва держави про те, що в Україні діють 15 військових лабораторій США.

23 квітня посольство США заперечило інформацію про створення військових лабораторій.

В СБУ також наголосили, що на території України не діють жодні іноземні біологічні лабораторії.