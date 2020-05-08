СБУ закликає політиків не піаритися на фейках про “секретні біолабораторії США”

Служба безпеки України закликає політиків не поширювати фейкову інформацію про існування в Україні іноземних біологічних лабораторій.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Останнім часом у засобах масової інформації та соцмережах поширюються фейкові новини про нібито діяльність на території України американських військових біологічних лабораторій. Зазвичай Служба безпеки України, котра бореться з реальними, а не вигаданими загрозами для країни, не реагує на подібні чутки. Оскільки такі публікації, без посилань на жодні факти та джерела, з подачі окремих політичних партій мають ознаки спланованої інформкампанії, мета якої – не просто отримати політичні дивіденди, але, на фоні боротьби з коронавірусом, посіяти панічні настрої у суспільстві, то СБУ вважає за доцільне відреагувати на це", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у СБУ, на території України не діють жодні іноземні біологічні лабораторії.

"Заяви, які останнім часом лунають від окремих політиків, не відповідають дійсності та є свідомим викривленням фактів", - додають у пресцентрі.

Також у Службі безпеки повідомили, що співпраця між Україною та США у напрямі протидії біологічному тероризму відбувається виключно в межах українського законодавства і в інтересах України.

"Із 1993 року діє угода щодо надання допомоги нашій державі у ліквідації стратегічної ядерної зброї та запобіганні розповсюдження зброї масового знищення. Одним з її пунктів є своєчасне виявлення та протидія спалахам, що викликані небезпечними патогенами. Також у 2005 році Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство оборони США підписали рамкову Угоду про запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані у ході розробки біологічної зброї", - зауважили у СБУ.

У пресцентрі наголосили, що у межах цієї Угоди було модернізовано (проведено ремонтні роботи, оновлено обладнання, закуплено витратні матеріали тощо) низку державних лабораторій, розташованих в Одеській, Харківській, Львівській, Київській, Вінницькій, Херсонській, Дніпропетровській областях. Ці лабораторії фінансуються з держбюджету, підпорядковані МОЗ і Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"СБУ забезпечує захист об’єктів критичної інфраструктури та перевіряє діяльність наукових установ і підприємств біологічної небезпеки. Тож заходи з охорони та збереження колекцій штамів патогенів забезпечено на належному рівні. Випадковий або навмисний несанкціонований доступ до них сторонніх осіб унеможливлено", - додали у пресцентрі.

Додатково СБУ проводить постійний моніторинг реальних та потенційних загроз у цій сфері з боку спецслужб іноземних держав і за потреби вживає заходи з протидії. Ця робота проводитиметься і надалі на належному рівні.

"У зв’язку з цим закликаємо політиків не поширювати неправдиву інформацію про існування іноземних біологічних лабораторій на території України і дбати про інтереси країни, а не про власні рейтинги", - зазначили в пресцентрі Служби безпеки України.

Як повідомлялося, у Держдепі США вважають, що телеканал "1+1", показавши матеріал про нібито роботу "американських біолабораторій" в Україні, повторив фейк російської пропаганди.

За інформацією "Детектор медіа", сюжет програми «Секретні матеріали» про американські біолабораторії, начебто розташовані в Україні, вийшов у ефірі 27 квітня. У ньому йшлося, що європейські журналісти начебто виявили понад чотири тисячі лабораторій, у яких США створюють нові віруси, й міністерство оборони Сполучених Штатів Америки це нібито вже підтвердило.

Згідно з матеріалом "Детектор медіа", цей сюжет грунтується на інформації, вперше оприлюдненій на сайті партії «Опозиційна платформа — За життя» 15 квітня. На цьому вебресурсі було опубліковане публічне звернення Віктора Медведчука до керівництва держави про те, що в Україні діють 15 військових лабораторій США.

23 квітня посольство США заперечило інформацію про створення військових лабораторій.