СБУ закликає політиків не піаритися на фейках про “секретні біолабораторії США”

СБУ закликає політиків не піаритися на фейках про “секретні біолабораторії США”

Укрінформ
Служба безпеки України закликає політиків не поширювати фейкову інформацію про існування в Україні іноземних біологічних лабораторій.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Останнім часом у засобах масової інформації та соцмережах поширюються фейкові новини про нібито діяльність на території України американських військових біологічних лабораторій. Зазвичай Служба безпеки України, котра бореться з реальними, а не вигаданими загрозами для країни, не реагує на подібні чутки. Оскільки такі публікації, без посилань на жодні факти та джерела, з подачі окремих політичних партій мають ознаки спланованої інформкампанії, мета якої – не просто отримати політичні дивіденди, але, на фоні боротьби з коронавірусом, посіяти панічні настрої у суспільстві, то СБУ вважає за доцільне відреагувати на це", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у СБУ, на території України не діють жодні іноземні біологічні лабораторії.

"Заяви, які останнім часом лунають від окремих політиків, не відповідають дійсності та є свідомим викривленням фактів", - додають у пресцентрі.

Також у Службі безпеки повідомили, що співпраця між Україною та США у напрямі протидії біологічному тероризму відбувається виключно в межах українського законодавства і в інтересах України.

"Із 1993 року діє угода щодо надання допомоги нашій державі у ліквідації стратегічної ядерної зброї та запобіганні розповсюдження зброї масового знищення. Одним з її пунктів є своєчасне виявлення та протидія спалахам, що викликані небезпечними патогенами. Також у 2005 році Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство оборони США підписали рамкову Угоду про запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані у ході розробки біологічної зброї", - зауважили у СБУ.

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У пресцентрі наголосили, що у межах цієї Угоди було модернізовано (проведено ремонтні роботи, оновлено обладнання, закуплено витратні матеріали тощо) низку державних лабораторій, розташованих в Одеській, Харківській, Львівській, Київській, Вінницькій, Херсонській, Дніпропетровській областях. Ці лабораторії фінансуються з держбюджету, підпорядковані МОЗ і Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"СБУ забезпечує захист об’єктів критичної інфраструктури та перевіряє діяльність наукових установ і підприємств біологічної небезпеки. Тож заходи з охорони та збереження колекцій штамів патогенів забезпечено на належному рівні. Випадковий або навмисний несанкціонований доступ до них сторонніх осіб унеможливлено", - додали у пресцентрі.

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Додатково СБУ проводить постійний моніторинг реальних та потенційних загроз у цій сфері з боку спецслужб іноземних держав і за потреби вживає заходи з протидії. Ця робота проводитиметься і надалі на належному рівні.

"У зв’язку з цим закликаємо політиків не поширювати неправдиву інформацію про існування іноземних біологічних лабораторій на території України і дбати про інтереси країни, а не про власні рейтинги", - зазначили в пресцентрі Служби безпеки України.

Як повідомлялося, у Держдепі США вважають, що телеканал "1+1", показавши матеріал про нібито роботу "американських біолабораторій" в Україні, повторив фейк російської пропаганди.

За інформацією "Детектор медіа", сюжет програми «Секретні матеріали» про американські біолабораторії, начебто розташовані в Україні, вийшов у ефірі 27 квітня. У ньому йшлося, що європейські журналісти начебто виявили понад чотири тисячі лабораторій, у яких США створюють нові віруси, й міністерство оборони Сполучених Штатів Америки це нібито вже підтвердило.

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Згідно з матеріалом "Детектор медіа", цей сюжет грунтується на інформації, вперше оприлюдненій на сайті партії «Опозиційна платформа — За життя» 15 квітня. На цьому вебресурсі було опубліковане публічне звернення Віктора Медведчука до керівництва держави про те, що в Україні діють 15 військових лабораторій США.

23 квітня посольство США заперечило інформацію про створення військових лабораторій.

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