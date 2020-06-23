СБУ відзначає 26 річницю створення центру спецоперацій "А"

Голова СБУ Іван Баканов привітав з річницею співробітників бойового підрозділу СБУ - Центру спецоперацій "А".

Про це повідомляє сайт СБУ.

"Співробітники ЦСО «А» першими були на передовій в зоні проведення Операції об‘єднаних сил і першими, на жаль, втратили побратима у квітні 2014 року. Але з кожною людською втратою ви стаєте тільки сильнішими. І продовжуєте з честю захищати Україну для українців", - йдеться у вітанні.

За 26 років Центр спеціальних операцій "А" у складі СБУ має у своєму командному заліку тисячі спецоперацій і затримань.

"Це - той бойовий підрозділ Служби, де є цілковита відданість справі і безумовний ризик. І це справді командна робота", підкреслив Баканов.

За його словами, Центр виконує найскладніші завдання, для яких потрібні максимум концентрації, чітке планування і швидка реакція. І кожен боєць знає, що від його дій може залежати не просто спільний результат, а й життя побратима.

За ці роки Центр втратив не одного бійця, зауважив голова СБУ і побажав всім співробітникам Центру спецоперацій "А" витримки, мужності і міцного здоров'я, щоб протидіяти сучасним викликам та загрозам. І після кожної операції повертатися до своїх родин.