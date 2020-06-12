СБУ готова посилювати співпрацю з місцевою владою - Баканов

Служба безпеки України готова до посилення співпраці з представниками місцевої влади задля ефективної нейтралізації ризиків для державної безпеки.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов у Запоріжжі під час спільної координаційної наради з керівниками центральних та обласних силових структур, повідомляє пресцентр спецслужби.

«Для Служби безпеки і для мене, як її голови, контррозвідка – один із ключових напрямів роботи. Тим більше, в такому важливому регіоні. Протидія будь-яким проявам сепаратизму, захист національної державності, боротьба з тероризмом і кіберзагрозами – ось на чому ми акцентуємо увагу. Але не забуваємо протидіяти й економічним злочинам, які напряму шкодять інтересам держави», – підкреслив Баканов.

За його словами, СБУ не втручається у господарські чи корпоративні конфлікти, однак тримає на контролі ризики для національної безпеки. Зокрема, Баканов нагадав, що днями в Запоріжжі Служба завадила укладанню збиткового контракту на мільйони гривень в екологічній сфері з фірмою, яка перебуває під санкціями, зокрема, за співпрацю з «Л/ДНР».

На переконання Баканова, такі зловживання можливі через недостатню комунікацію між органами влади на місцях та СБУ. «Сподіваюся, що новий очільник Запорізької області спільно з регіональним Управлінням СБУ налагодять ефективну взаємодію для спільного захисту державних інтересів», - підкреслив він.

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Як повідомлялося, Іван Баканов відвідав із робочою поїздкою Запорізьку область і взяв участь у церемонії представлення нового голови ОДА Віталія Боговіна. Разом з ним у Запоріжжі перебували міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, генеральний прокурор Ірина Венедіктова, віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов.

Фото: ssu.gov.ua