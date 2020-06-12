Заступник глави ОП представив нового очільника Запорізької області

Заступник глави ОП представив нового очільника Запорізької області

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Укрінформ
Заступник глави Офісу Президента України Сергій Трофімов офіційно представив голову Запорізької обласної державної адміністрації Віталія Боговіна.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Присутні одночасно два голови ОДА: колишній і майбутній. Ми тут, щоб почути звіт про роботу Віталія Туринка і представити програму діяльності Віталія Боговіна. Для обох Віталіїв Вікторовичів сьогодні переламний день. Хочу подякувати Віталію Туринку, він залишається в команді і буде працювати на центральному рівні", - сказав Трофімов, після чого вручив Боговіну посвідчення голови ОДА.

Трофімов представив голову Запорізької обласної державної адміністрації / Фото: Дмитро Смольєнко. Укрінформ

Разом із заступником голови Офісу Президента Сергієм Трофімовим до Запоріжжя приїхали міністр МВС Арсен Аваков, генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, голова СБУ Іван Баканов і віцепрем'єр Михайло Федоров.

"Я готовий до відповідальності, буду втілювати програму розвитку області", - заявив Боговін.

Тим часом на сайті глави держави вже з’явилися укази про звільнення Туринка з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації та призначення Боговіна.

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Як повідомлялося, кандидатуру Боговіна погодили на засіданні Кабміну 20 травня. 50-річний бізнесмен зазначив тоді, що не має досвіду роботи на державній службі.

Віталій Боговін народився у Більмацькому районі, нині проживає у Запорізькому районі, в смт Сонячне. Має будинок у Греції та земельну ділянку і недобудований дім у Ялті. Згідно з даними декларації, останню нерухомість придбав у 2013 році.

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