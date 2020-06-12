Заступник глави ОП представив нового очільника Запорізької області

Заступник глави Офісу Президента України Сергій Трофімов офіційно представив голову Запорізької обласної державної адміністрації Віталія Боговіна.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Присутні одночасно два голови ОДА: колишній і майбутній. Ми тут, щоб почути звіт про роботу Віталія Туринка і представити програму діяльності Віталія Боговіна. Для обох Віталіїв Вікторовичів сьогодні переламний день. Хочу подякувати Віталію Туринку, він залишається в команді і буде працювати на центральному рівні", - сказав Трофімов, після чого вручив Боговіну посвідчення голови ОДА.

Трофімов представив голову Запорізької обласної державної адміністрації / Фото: Дмитро Смольєнко. Укрінформ

Разом із заступником голови Офісу Президента Сергієм Трофімовим до Запоріжжя приїхали міністр МВС Арсен Аваков, генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, голова СБУ Іван Баканов і віцепрем'єр Михайло Федоров.

"Я готовий до відповідальності, буду втілювати програму розвитку області", - заявив Боговін.

Тим часом на сайті глави держави вже з’явилися укази про звільнення Туринка з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації та призначення Боговіна.

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Як повідомлялося, кандидатуру Боговіна погодили на засіданні Кабміну 20 травня. 50-річний бізнесмен зазначив тоді, що не має досвіду роботи на державній службі.

Віталій Боговін народився у Більмацькому районі, нині проживає у Запорізькому районі, в смт Сонячне. Має будинок у Греції та земельну ділянку і недобудований дім у Ялті. Згідно з даними декларації, останню нерухомість придбав у 2013 році.