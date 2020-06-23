Українських медиків попри карантин нагородять "Орденом святого Пантелеймона"

Ім’я переможця за відзнаками "Орден Святого Пантелеймона" та "Медаль Святого Пантелеймона"стане відомо 9 серпня.

Про це Укрінформу повідомили організатори церемонії.

“Наразі ми визначаємося з форматом нагородження переможців. Цього року відбір кандидатів на нагородження "Орденом Святого Пантелеймона" відбувався в особливих умовах через карантин, що викликало проблеми з комунікацією. В результаті чого декілька областей не взяли участь у відборі кандидатів. Попереду останній етап голосування, який відбудеться 6 липня. А ім'я особи, яка отримає “Орден Святого Пантелеймона”, ми оголосимо 9 серпня”, - сказав голова Поважної ради цієї відзнаки за професіоналізм і милосердя Василь Князевич.

За його словами, цього року на участь у конкурсі надійшло понад 120 заявок.

Він також додав, що Поважна рада ордену створила робочу групу, яка напрацює пропозиції та звернеться до Президента, аби окремо відзначити лікарів, які борються з пандемією коронавірусу в Україні.

Фіналістами відзнаки "Орден Святого Пантелеймона" у номінації "Найкращий лікар" стали Нестор Середюк — професор кафедри внутрішньої медицини № 2 та медсестринства Івано-Франківського національного медичного університету; Сергій Максименко — завідувач відділення, лікар-хірург серцево-судинного кардіохірургічного відділення КП «Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії Дніпропетровської облради»; Ірина Гнатів — лікар загальної практики-сімейної медицини КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області»; Сергій Панасенко — завідувач кафедри хірургії №3 Української медичної стоматологічної академії, доктор медичних наук, лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії.

Як повідомлялося, громадська відзнака за професіоналізм та милосердя "Орден святого Пантелеймона" має професійно-фахову спрямованість і присуджується з 2017 року за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я, яка позитивно впливає на свідомість та духовний розвиток українського народу і держави в цілому.

Поважна рада за участю представників регіональних рад обирає переможців у 7 номінаціях: «Найкращий лікар», «Найкращий медичний працівник», «Новатор охорони здоров’я», «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров’я», «Взірець служіння суспільству», «Медаль Святого Пантелеймона» (для молоді) та «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я України» (для іноземців).