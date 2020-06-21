Лікарі – герої: Ткаченко подякував медикам за їхню силу та відданість

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко привітав медиків з професійним святом.

Про це повідомляє пресслужба МКІП.

“Лікарі справді наші герої. Щодня рятуючи життя мільйонів, сьогодні вони самі ризикують власним на передовій пандемії. Дякую кожному медичному працівнику за їхню силу та відданість", - наголосив Ткаченко.

За його словами, нині обов’язок українських громадян - подбати про безпеку медиків поки вони роблять надможливе для кожного українця.

Міністр нагадав, що уряду нарешті вдалось вирішити питання і досягти рішення про виділення для лікарів додаткового фінансування. Для них буде збільшено заробітну плату, також будуть збільшуватись додаткові виплати.

"Держава виділятиме більше коштів на лікування українців і лікарям не доведеться економити на лікуванні. І це тільки початок змін”, - зазначив у своєму привітанні міністр.

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Сьогодні в Україні відзначають День медичного працівника. Це професійне свято встановлене згідно з Указом Президента від 3 червня 1994 року і відзначається щорічно, в третю неділю червня.