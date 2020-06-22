У Другій світовій війні загинули майже 10 мільйонів українців — Шмигаль

Друга світова війна забрала життя майже 10 мільйонів українців.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав на своїй сторінці Facebook.

“Друга світова війна увірвалася до кожної української оселі. Нашу рідну землю перетворили на поле бою між двома тоталітарними режимами, внаслідок чого загинули майже 10 млн українців. Це — жахливі цифри”, - написав Шмигаль.

Він нагадав про те, що 22 червня вшановуємо пам’ять жертв війни. Серед них не лише солдати, але й мирне населення. “Нашим обов’язком є пам’ятати героїзм та відвагу тих, хто пройшов ці темні часи, та вберегти майбутні покоління від цього лиха. Ми обов’язково проженемо ворога з української землі”, - додав глава уряду.

Раніше Президент Володимир Зеленський також зазначив, що Друга світова війна зачепила кожну українську родину й не повинно бути суперечок, була вона «своєю» чи «чужою».

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у зверненні до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні наголосив на важливості пам'ятати тих, хто ціною свого здоров’я та життя виборов наше майбутнє.

"У пам’ять про тих, хто віддав своє життя в боротьбі з нацистським режимом, та на знак поваги до їхнього подвигу сьогодні по всій країні приспущено державні прапори. Ми не маємо права забувати тих, хто ціною свого здоров’я та життя виборов наше майбутнє - мирне, вільне та щасливе", - підкреслив Разумков.

Як відомо, сьогодні в Україні День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни.

22 червня 1941 року, попри таємну угоду про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року) та тісну військово-економічну співпрацю між Німеччиною і СРСР, нацистська Німеччина атакувала радянські частини по всій лінії кордону від Балтійського до Чорного моря. Розпочалася німецько-радянська війна 1941-1945 років, як складова, але основна частина Другої світової війни.