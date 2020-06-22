Зеленський переконаний, що немає про що сперечатися у питанні, "чиєю" була Друга світова

Друга світова війна зачепила кожну українську родину й не повинно бути суперечок, була вона "своєю" чи "чужою".

Про це зазначив Президент Володимир Зеленський у Facebook.

"На жаль, та війна й досі породжує багато суперечок у суспільстві. Суперечок про те, чи вона була "своєю", чи "чужою". Гадаю, нам немає про що сперечатися. Та війна так чи інакше зачепила кожну українську родину. Вона дала нам гіркий досвід втрати і досвід подвигу, що надихає", - зазначив Зеленський.

Глава держави нагадав, що у вересні 1939 року Друга світова війна прийшла на українську землю, коли Львів, Самбір і Дрогобич зазнали бомбардувань німецькою авіацією, а 22 червня 1941 року війна прийшла в українську столицю.

"Сьогодні, у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни, ми згадуємо всіх українців, які постраждали від найбільшої катастрофи ХХ століття. Україна втратила у Другій світовій близько 10 мільйонів людських життів. Через війну не народилося майже 13 мільйонів дітей. Ніколи в історії ми не платили більшої ціни за те, щоб залишитися народом, нацією", - підкреслив Президент.

Він переконаний, що ми вічно пам’ятатимемо кожного, хто загинув, – військових і цивільних, чоловіків, жінок і дітей.

"Пам’ятати про те, що ми не лише вижили в тій страшній війні, але й згодом здобули власну державу. І наш обов’язок – перетворити її на мирну та щасливу країну для кожного українця", - додав Президент.

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Як відомо, сьогодні в Україні День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни.

22 червня 1941 року, попри таємну угоду про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року) та тісну військово-економічну співпрацю між Німеччиною і СРСР, нацистська Німеччина атакувала радянські частини по всій лінії кордону від Балтійського до Чорного моря. Розпочалася німецько-радянська війна 1941-1945 років, як складова, але основна частина Другої світової війни.