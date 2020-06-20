Суд розгляне питання обмеження строків ознайомлення із матеріалами у справі Федини та Звіробій
Про це у коментарі Укрінформу повідомив адвокат Федини Валерій Підчасюк.
«У понеділок, це 22 червня, буде розглядатися обмеження строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження (у справі Федини і Звіробій – ред.)», - сказав Підчасюк.
Як повідомлялося, слідчі центрального апарату ДБР наприкінці листопада 2019 року направили на погодження до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру "у погрозі вбивством щодо Президента України" народному депутату Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій. Справу порушено за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Володимира Зеленського 26 жовтня 2019 року.
10 березня Печерський райсуд обрав Федині запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
12 травня Федина повідомила, що Печерський райсуд не продовжив їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, оскільки терміни минули, і поінформувала, що ДБР надало документ, що досудове слідство у справі, де фігурує вона і волонтерка Маруся Звіробій, завершено, і що «достатньо доказів для обвинувального акту і передачі справи в суд».