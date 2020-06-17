Суд відхилив апеляцію на запобіжний захід Федині

Київський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу нардепа Софії Федини щодо порушення процедури і законності у призначенні і продовженні їй запобіжного заходу.

Про це Федина написала у Facebook.

«Київський апеляційний суд мав розглядати мою апеляцію щодо порушення процедури і законності у призначенні і продовженні мені запобіжного заходу. Два місяці переносився. Коли ми прийшли, суддя сказав, що він одноосібно відхилив апеляцію», - зазначила Федина.

Суд прийняв це рішення 16 червня.

Як повідомлялося, слідчі центрального апарату ДБР наприкінці листопада 2019 року направили на погодження до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру "у погрозі вбивством щодо Президента України" народному депутату Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій. Справу порушено за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Володимира Зеленського 26 жовтня 2019 року.

10 березня Печерський райсуд обрав Федині запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

12 травня Федина повідомила, що Печерський райсуд не продовжив їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, оскільки терміни минули, і поінформувала, що ДБР надало документ, що досудове слідство у справі, де фігурує вона і волонтерка Маруся Звіробій, завершено, і що «достатньо доказів для обвинувального акту і передачі справи в суд».