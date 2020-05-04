Слідство у справі "Федини-Звіробій" продовжили ще на 2 місяці

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про продовження ще на 2 місяці строків слідства у справі, фігурантами якої є волонтерка Маруся Звіробій і народний депутат Софія Федина.

Про це Федина повідомила у Facebook.

"Суддя продовжила строки досудового слідства у справі потерпілого ще на два місяці", - написала вона.

За її словами, слідчий ДБР у суді просив на три місяці продовжити строки досудового слідства.

Як повідомлялося, слідчі центрального апарату ДБР наприкінці листопада 2019 року направили на погодження до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру "у погрозі вбивством щодо Президента України" народному депутату Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій. Справу порушено за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Володимира Зеленського 26 жовтня 2019 року.

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