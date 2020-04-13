Суд переніс на місяць апеляцію на запобіжний захід Федині

Розгляд Київським апеляційним судом апеляції на запобіжний захід народному депутату Софії Федині перенесено на 12 травня.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі партії «Європейська солідарність».

«Перенесли на 12 травня. А 6 травня в неї закінчується вже запобіжний захід», - поінформували у пресслужбі.

Як повідомлялося, 10 березня Печерський райсуд обрав депутату від «Євросолідарності» Федині запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання в справі за обвинуваченням у «погрозі вбивством Президенту України».

Федина, а також волонтерка Маруся Звіробій є фігурантками кримінального провадження, порушеного за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Володимира Зеленського 26 жовтня 2019 року.