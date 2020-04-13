Суд переніс на місяць апеляцію на запобіжний захід Федині

Суд переніс на місяць апеляцію на запобіжний захід Федині

Укрінформ
Розгляд Київським апеляційним судом апеляції на запобіжний захід народному депутату Софії Федині перенесено на 12 травня.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі партії «Європейська солідарність».

«Перенесли на 12 травня. А 6 травня в неї закінчується вже запобіжний захід», - поінформували у пресслужбі.

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Як повідомлялося, 10 березня Печерський райсуд обрав депутату від «Євросолідарності» Федині запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання в справі за обвинуваченням у «погрозі вбивством Президенту України».

Федина, а також волонтерка Маруся Звіробій є фігурантками кримінального провадження, порушеного за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Володимира Зеленського 26 жовтня 2019 року.

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