Карантин Адаптивний або ж Локальний – наша реальність. Схоже, надовго…

Щоденний приріст нових хворих на COVID-19 наближається до 1000… Не лише у нас. Відтак Україна повертається до посилення обмежень. Схоже, не востаннє

Адаптивний карантин в Україні уряд продовжив ще до кінця липня. Але вже зрозуміло, що зважаючи на стрибок коронавірусної інфекції, в такому адаптивному режимі ми будемо жити ще не один місяць, а то й рік. При цьому про повернення до тотальних карантинних заходів у світі наразі не йдеться, адже локдаун завдав величезного удару по світовій економіці. Приміром, за підсумками квітня, через пандемію в країнах Європи промислове виробництво скоротилося до найнижчих показників за останні 25 років. Порівняно з квітнем минулого року спад виробництва склав 28% по єврозоні і 27,2% по всьому ЄС. За словами міністра фінансів США Стівена Мнучіна, розпорядження про закриття підприємств з метою уповільнення поширення COVID-19 мало вкрай негативні наслідки для економіки країни. Ці заходи призвели до десятків мільйонів скорочень, а рівень безробіття в травні сягнув 13,3%.

Дональд Трамп в ефірі телеканалу Fox News підкреслив: “Ми не будемо знову закривати країну, нам не доведеться це робити”. Тож нині інші країни ідуть подібним до України шляхом – у разі виявлення нових спалахів застосовують обмежувальні заходи локально. Це, схоже, єдиний вихід для того, щоб пережити кризу до появи ефективної вакцини.

Далі про те, що чекає нас у найближчі місяці на прикладах.

Приклад: як у трьох західних областях України знову посилили обмеження

Словосполучення “адаптивний карантин” стало звичним для нас всього за пару-трійку тижнів. Що це? По суті, це особливий режим життя країни, який передбачає, що в разі погіршення епідеміологічної ситуації в певному регіоні обмеження посилюватимуть лише там, а не по всій країні. І навпаки, якщо ситуація із захворюваністю десь покращується – саме там обмеження знімаються. Заборони можуть посилюватися щодо:

роботи метрополітену та перевезення пасажирів у всіх видах сполучень;

проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;

діяльності закладів, які надають послуги з розміщення;

відвідування закладів дошкільної освіти;

роботи культурних закладів, фітнес-центрів та спортзалів;

діяльності закладів харчування.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, адаптивний карантин – це ноу-хау України, і такий вид карантину ніхто і ніде не використовував. Адаптивний карантин був введений в Україні з 22 травня і мав діяти до 22 червня, але зважаючи на різке зростання захворюваності після послаблення обмежувальних заходів, уряд продовжив його до кінця липня.

Адаптивний карантин – це ноу-хау України

А тим часом деякі області вже відчувають на собі нові особливості життя в часи “довгограючої” епідемії. Наприклад, в Івано-Франківську 15 червня було прийнято рішення про посилення карантину через зростання кількості хворих на коронавірус (13,45 замість норми – 12 на 100 тисяч населення). На засіданні регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 15 червня там вирішили призупинити роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів; призупинити роботу закладів культури та проведення культурних заходів; зменшити максимальну кількість вірян у релігійних закладах удвічі – максимум одна людина на 10 кв. м (раніше була максимум одна людина на 5 кв. м). Щоправда вже 17 червня комісія скасувала заборону на роботу спортзалів і фітнес-центрів.

18 червня про посилення карантину дізналися і мешканці Закарпаття (там rількість нових випадків СОVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення становила аж 32,07), де обласна комісія прийняла рішення про закриття дитсадків, басейнів, фітнес-центрів та розважальних закладів, заборонила роботу закладів харчування у закритих приміщеннях. Також не дозволяються весілля та поминки за участі понад 10 осіб у приміщеннях, масові культурно-розважальні заходи за участі більше 20 осіб та міжобласні регулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом. І навіть більше – буде відновлено роботу контрольно-пропускного пункту на Абранському перевалі (автодорога М-06 Київ-Чоп) із температурним скринінгом тих, хто в’їжджає на територію області.

17 червня посилили карантин і на Тернопільщині (інцидентність – 17,98 на 100 тисяч), де заборонили масові заходи (за винятком проведення ЗНО та пов'язані з діяльністю об'єктів критичної інфраструктури); в закладах громадського харчування клієнтам дозволили перебувати до двох годин з дотриманням протиепідемічних заходів; керівників торгово-розважальних центрів і ринків зобов’язали забезпечити розмежування потоків відвідувачів (окремий вхід, окремий вихід), проводити обов'язковий температурний скринінг, відновити дистанційну розмітку для відвідувачів. З 18 червня щодня перевірятимуть громадський транспорт, ринки, ТРЦ міста, щоб переконатися, наскільки сумлінно там дотримуються обмежувальних заходів.

Що ж, схоже, усім нам потрібно звикати до таких от карантинних зигзагів: менша захворюваність – менше обмежень, і навпаки. Поки виконання простих протиепідемічних заходів – носіння масок, дотримання дистанції та регулярної дезінфекції рук не стане для нас настільки простим у дотриманні, що посилювати карантин не доведеться.

У світі наш «адаптивний» карантин називають «локальним»

Хоча у інших країнах немає такого поняття як адаптивний карантин, але через зростання кількості хворих (так само через недотримання правил безпеки) у певних регіонах після послаблення обмежень знову запроваджується, так званий, «локальний» карантин. Так днями у китайському Пекіні посилили карантинні заходи через новий спалах COVID-19 (на пекінському гуртовому ринку Сіньфаді).

У Пекіні посилили карантинні заходи через спалах COVID-19 на гуртовому ринку Сіньфаді

Там перекрито 29 адміністративних районів із понад 270 на підпорядкованій місту території. Всі входи й виходи з них перебувають під цілодобовою охороною. Щодо всіх, хто прибуває чи відбуває, застосовують суворий контроль. Також в Пекіні припинені заняття в школах і переведені на дистанційне навчання, повідомляє “Радіо Свобода”. Підприємства й заклади можуть працювати, але влада заохочує запроваджувати гнучкі робочі режими й переходити на дистанційну роботу. За 16 червня в багатомільйонному Пекіні було зареєстровано 27 нових випадків COVID-19, а за попередні п’ять днів – 106.

Локальні карантини ввели і у ряді європейських країн, повідомляє “Європейська правда”. У Німеччині влада округу Гютерсло в федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія оголосила про закриття шкіл і дитячих садків після локального спалаху, який почався на одному з місцевих виробництв. Школи будуть закриті до початку літніх канікул 29 червня.

У північній Греції всі жителі громади Ехінос в Ксанті були піддані суворому карантину на сім днів, щоб уникнути розповсюдження COVID-19. В останні дні в регіоні зареєстровано 73 нових випадки і чотири смерті.

18 червня стало відомо і про посилення карантину в Азербайджані. В Баку, Гянджі, Сумгаїті, Ленкорані, Євлахі, Масалли, Джалілабаді та Апшеронському районі з 21 червня по 5 липня взагалі вводиться дуже жорсткий карантинний режим. “У цей 14-денний термін населення міст зможе залишати свої квартири тільки на основі СМС-дозволів і спеціальних дозволів”, – зазначила прес-секретар МЗС Азербайджану Лейла Абдуллаєва. У цих містах буде заборонена діяльність торговельних центрів, об'єкти громадського харчування зможуть працювати тільки на винос, призупиняється робота салонів краси, перукарень, музеїв.

На два тижні карантин посилили в Азербайджані / Фото Trend News Agency

Втім, у кожній країні ці питання вирішуються по-своєму. Багато залежить і від особистості очільника. Попри рекордне зростання захворюваності у низці штатів на півдні США (Флорида, Техас, Арізона, Алабама, Невада, Північна і Південна Кароліна, Орегон і Оклахома) та стрибку кількості нових заражень у 23 штатах, у Білому домі не вважають загрозу другої хвилі надзвичайною. У інтерв'ю Gray TV президент Дональд Трамп сказав, що "вірус вимирає", повідомляє “Голос Америки”. Тож ні про яке посилення карантинних заходів там, схоже, поки не йдеться. Лише губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом випустив указ про обов'язкове носіння масок у всіх закритих приміщеннях за межами житла за винятком ресторанів, бо в останні дні в штаті спостерігається значне зростання випадків зараження коронавірусом (загальна кількість інфікованих перевищила 164 тисячі осіб).

Між тим, у НАТО заявили, що розробляють екстрений план дій на випадок можливої другої хвилі пандемії коронавірусу. Міністри оборони 30 країн – членів Альянсу домовилися створити резерв медичного обладнання, зокрема для палат реанімації, приладів ШВЛ і захисних масок, а також кризовий фонд.

А поки нам усім залишається сподіватися на появу вакцини, ну і пристосуватися до життя в умовах адаптивного карантину. Усе ж таки це пережити легше, коли є розуміння, що Україна не одна на такому шляху.

Юлія Горбань, Київ