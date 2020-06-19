Справа Гандзюк: щодо лікарів Мангера відкрили справу за фейкові довідки

Щодо працівників Херсонського обласного кардіодиспансеру, які видавали довідки та начебто лікували главу Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозюваного у організації нападу на активістку Катерину Гандзюк, відкрили кримінальне провадження.

Про це заявила ініціатива «Хто замовив Катю Гандзюк?» на своїй сторінці у Facebook.

"Лікарям, які переховували Владислава Мангера та видавали йому фейкові довідки, загрожує кримінальна відповідальність. Правоохоронці відкрили провадження щодо працівників Херсонського обласного кардіодиспансеру", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лікарям загрожує відповідальність за двома статтями кримінального кодексу: за ч.2 ст 343 - вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити запобіганню злочину чи затриманню особи, яка його вчинила, а також за ч. 1 ст. 366 - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

У заяві також сказано, що "головлікар кардіодиспансеру Мазуряк не вперше переховує Мангера від суду".

"Раніше він прихистив Мангера під час іншого судового розгляду. А ще сумніше - що Мазуряк підставив свій колектив. І їм тепер разом з ним за це відповідати. Ціна такої «послуги» замовнику Катерини Гандзюк - втрата лікарями посади, високі штрафи або й позбавлення волі", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Печерський суд Києва взяв під варту до 28 липня Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк, без альтернативи внесення застави.

Рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу було прийнято прокурором через спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків шляхом погроз їм та членам їхніх сімей.

Херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну.

На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк. У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.

27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

Водночас активісти заявили, що вважають передчасною передачу справи Гандзюк до суду. За їх словами, правоохоронці не завершивши проведення усіх слідчих дій.

11 червня Мангеру у Києві вручили постанову про відновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Активісти спільноти «Хто замовив Катю Гандзюк?» заявляли про те, що голова Херсонської облради Владислав Мангер, підозрюваний у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк, намагається сховатися від суду в лікарні.

14 червня голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який перебував у кардіологічному центрі у Херсоні, поліцейські зачитали ухвалу суду про привід на судове засідання.