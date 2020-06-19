Командувачу ВМС призначили нового заступника

Згідно з наказом міністра оборони України Андрія Тарана, заступником командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України призначено Олексія Доскато.

Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю ВМС ЗСУ у Facebook.

«Наказом міністра оборони України від 17 червня 2020 року № 259 капітана 1 рангу Олексія Доскато призначено заступником командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за час проходження служби капітан 1 рангу Доскато зарекомендував себе як професійний, відповідальний та грамотний офіцер з високим рівнем підготовки. Має 12-річний досвід корабельної служби, пройшов шлях від командира групи до командира корабля, був командиром протичовнового корвету «Вінниця» та великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський», очолював бригаду надводних кораблів та військово-морську базу. Перебуваючи на посаді старшого помічника командира корвету «Вінниця» був заохочений позачерговим військовим званням «капітан 3 рангу».

З червня 2018 року проходив службу на посаді заступника начальника управління бойової підготовки Командування ВМС ЗСУ. З лютого минулого року виконував обов’язки заступника командувача з бойової підготовки – начальника управління бойової підготовки Командування ВМС ЗС України.

У 2011 році на посаді начальника штабу бригади надводних кораблів на борту вдк «К. Ольшанський» брав участь у гуманітарній місії з евакуації громадян України із зони бойових дій (Джамахерійська республіка Лівія).

У 2013 році був командиром походу, під час участі протичовнового корвету «Тернопіль» в антитерористичній операції НАТО в Середземному морі «Активні зусилля».

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В пресслужбі також відзначають, що Доскато бере активну участь у вивченні досвіду та реформуванні ВМС ЗСУ відповідно до стандартів НАТО, підрозділи під його керівництвом успішно виконували поставлені завдання під час проведення заходів бойової підготовки та міжнародного співробітництва. У 2016 і 2020 роках – керівник від української сторони в українсько-американському навчанні «Сі Бриз». За роки військової служби Доскато неодноразово нагороджувався відзнаками командувача національного флоту, начальника Генштабу, міністра оборони України та має державну нагороду України – орден Данила Галицького.

Як повідомляв Укрінформ, 11 червня Президент України Володимир Зеленський призначив контр-адмірала Олексія Неїжпапу командувачем Військово-Морських сил Збройних сил України. Відповідний указ № 217/2020 оприлюднено на сайті глави держави.