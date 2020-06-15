Таран представив нового командувача ВМС
Церемонія відбулась в Одесі, повідомляє пресслужба МОУ.
"Вважаю, що таке високе призначення є оцінкою Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних сил України попередньої служби Олексія Леонідовича і покладає на нього велику відповідальність. Як це, так інші рішення Президента у військовій сфері, ми приймаємо як прояв довіри до справжніх професіоналів своєї справи. Це ставка на людей, чия ефективність доведена успішним досвідом роботи", - зазначив міністр.
Він подякував попередньому командувачу ВМС адміралу Ігорю Воронченку за сумлінну службу, зауваживши, що під його керівництвом у ВМС відбулися значні зміни.
Таран привітав Воронченка з новим призначенням - на посаду головного інспектора Міністерства оборони і вручив йому холодну зброю — офіцерський морський кортик.
Також Таран зазначив, що ВМС ЗСУ нарощуватимуть бойові спроможності відповідно до стандартів НАТО за трьома напрямками.
«Хочу наголосити на необхідності зосередження особливої уваги на нарощуванні бойових спроможностей наших військово-морських сил у повній відповідності до стандартів НАТО й відповідно до схвалених Президентом напрямків. Зокрема, це три складові», - повідомив міністр.
За словами Тарана, перша складова — це забезпечення ВМС сучасним корабельним складом з ракетним озброєнням, авіацією, береговими ракетними комплексами, засобами бойового забезпечення та радіоелектронної боротьби. Друга складова передбачає створення інтегрованої системи висвітлення обстановки та розвідки у ближній морській зоні, систем управління та систем висвітлення підводної обстановки. Третя — це розбудова сучасної системи базування як на Чорному, так і на Азовському морях.
Як повідомлялося, 11 червня Президент Володимир Зеленський призначив контр-адмірала Олексія Неїжпапу командувачем Військово-морських сил ЗСУ.
Фото: МОУ