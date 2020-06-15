Таран представив нового командувача ВМС

Міністр оборони Андрій Таран представив колективу новопризначеного командувача Військово-морських сил ЗСУ контр-адмірала Олексія Неїжпапу.

Церемонія відбулась в Одесі, повідомляє пресслужба МОУ.

"Вважаю, що таке високе призначення є оцінкою Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних сил України попередньої служби Олексія Леонідовича і покладає на нього велику відповідальність. Як це, так інші рішення Президента у військовій сфері, ми приймаємо як прояв довіри до справжніх професіоналів своєї справи. Це ставка на людей, чия ефективність доведена успішним досвідом роботи", - зазначив міністр.

Він подякував попередньому командувачу ВМС адміралу Ігорю Воронченку за сумлінну службу, зауваживши, що під його керівництвом у ВМС відбулися значні зміни.

Таран привітав Воронченка з новим призначенням - на посаду головного інспектора Міністерства оборони і вручив йому холодну зброю — офіцерський морський кортик.

Також Таран зазначив, що ВМС ЗСУ нарощуватимуть бойові спроможності відповідно до стандартів НАТО за трьома напрямками.

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«Хочу наголосити на необхідності зосередження особливої уваги на нарощуванні бойових спроможностей наших військово-морських сил у повній відповідності до стандартів НАТО й відповідно до схвалених Президентом напрямків. Зокрема, це три складові», - повідомив міністр.

За словами Тарана, перша складова — це забезпечення ВМС сучасним корабельним складом з ракетним озброєнням, авіацією, береговими ракетними комплексами, засобами бойового забезпечення та радіоелектронної боротьби. Друга складова передбачає створення інтегрованої системи висвітлення обстановки та розвідки у ближній морській зоні, систем управління та систем висвітлення підводної обстановки. Третя — це розбудова сучасної системи базування як на Чорному, так і на Азовському морях.

Як повідомлялося, 11 червня Президент Володимир Зеленський призначив контр-адмірала Олексія Неїжпапу командувачем Військово-морських сил ЗСУ.

Фото: МОУ