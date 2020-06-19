В Україні майже 6 тисяч медиків захворіли на COVID-19 - Ляшко

В Україні майже 6 тисяч медпрацівників захворіли на COVID-19.

Про це в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1” сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Це напевно перший спалах в країні, коли ми не скриваємо жодного випадку інфікування медичного працівника. Попередня статистика, коли працювали різні міжнародно проєкти, направлені на ліквідацію внутрішньо лікарняних інфекцій ніколи в житті не показували реальну статистику. У нас в рік реєструвалося до 4 тисяч випадків інфекційних хвороб саме серед медичних працівників , пов’язаних з наданням медичної допомоги саме в лікарнях. Сьогодні ми вже маємо майже 6 тисяч інфікованих медичних працівників”, - сказав Ляшко.

Він додав, що всі випадки інфікування COVID-19 медичних працівників зареєстровані, по них проводяться епідеміологічне розслідування , і в подальшому вони будуть оплачені або як професійне захворювання, або у разі летального випадку родина отримає до 1,5 млн грн.

Головний санлікар закликав повідомляти МОЗ про ті випадки, коли лікарям, що захворіли на COVID-19 при наданні меддопомоги, не встановлюють професійне захворювання, і відповідно вони не отримують законних виплат.

Також Ляшко повідомив, що МОЗ розробив стратегію щодо стримування внутрішньо лікарняного інфікування, оскільки ми бачимо кількість медичних працівників, яка інфікується при наданні медичної допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 18 червня в Укарїні лабораторно підтвреджено 34 063 випадки COVID-19, з них 15 447 одужали, 966 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 829 випадків. Усього захворювання підтверджено у 2506 дітей та 5716 медиків.