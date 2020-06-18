Київська поліція прийшла з перевіркою до Стерненка
Про це він повідомив у Twitter та опублікував скрін з камери відеоспостереження.
"До мене додому прийшла київська поліція. Щось хочуть по домашньому арешту "проконтролювати". Але у них нема повноважень. Суд доручив здійснювати контроль за виконанням домашнього арешту тільки одеській поліції. Я їм це пояснив", - написав Стерненко.
Активіст відзначив, що після цього правоохоронці "пішли радитись".
Як повідомляв Укрінформ, 15 червня Шевченківський районний суд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду було вказано "військову частину в Одесі", за місцем прописки, але його "туди не пускають, бо це режимний об’єкт".
"Цю ухвалу неможливо виконати", - наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть "просити утримання під вартою".
Згодом прокурор у справі подав клопотання про зміну адреси домашнього арешту.
У вівторок, 16 червня, суддя Шевченківського райсуду Києва Олена Мєлєшак задовольнила клопотання прокурора у справі Стерненка щодо зміни адреси для виконання запобіжного заходу із місця прописки в Одесі на місце проживання в Києві.
Водночас Стерненко зазначив, що відповідно до судового рішення, контроль за дотриманням активістом запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту залишився за поліцією Одеси.
Стерненку 11 червня оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.
Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.