Стерненко каже, що до нього в Київ їздитиме одеська поліція

Перевіряти дотримання активістом Сергієм Стерненком запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за місцем фактичного проживання в Києві буде поліція Одеси.

Про це заявив сам Стерненко журналістам по завершенню судового засідання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз змінили адресу відбування домашнього арешту, але не змінили орган, який це має перевіряти. Відповідно, тепер для того, щоб перевірити, чи буду я вдома на домашньому арешті, одеська поліція має їхати в Київ, перевіряти і потім повертатись назад. Це вже проблеми сторони обвинувачення, я просто констатую", - зазначив він.

Водночас Стерненко заявив, що оскаржуватиме таке рішення про запобіжний захід одразу, як отримає повний текст ухвали.

Читайте також: Суд змінив адресу домашнього арешту Стерненка

Він також наголосив, що завтра, 17 червня, о 13:15 суддя Володимир Бугіль (який 15 червня обрав запобіжний захід активісту - ред.) має оголосити повний текст судового рішення, і зазначив, що приїде заслухати, і запросив до цього представників ЗМІ.

Як повідомляв Укрінформ, 15 червня Шевченківський районний суд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду вказано "військову частину в Одесі", за місцем прописки, але його "туди не пускають, бо це режимний об’єкт".

"Цю ухвалу неможливо виконати", - наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть "просити утримання під вартою".

Читайте також: Суд відправив Стерненка під домашній арешт

Згодом прокурор у справі подав клопотання про зміну адреси домашнього арешту.

У вівторок, 16 червня, суддя Шевченківського райсуду Києва Олена Мєлєшак задовольнила клопотання прокурора у справі Стерненка щодо зміни адреси для виконання запобіжного заходу із місця прописки в Одесі на місце приживання в Києвв.

Стерненку 11 червня оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.