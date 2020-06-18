Раді пропонують збільшити штраф за перешкоджання роботі журналістів

Голова Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту Андрій Кожем'якін (фракція "Батьківщина”) зареєстрував у парламенті, яким передбачається збільшення штрафу за перешкоджання роботі журналістів до 51 тисячі грн.

Про це повідомляється на сайті ВР.

"Законопроєкт спрямований на посилення захисту журналістів, їх близьких родичів та членів їх сімей від застосування погроз або насильства у зв’язку із здійсненням журналістами законної професійної діяльності, а також у випадку перешкоджання їх законній професійній діяльності", - йдеться у пояснювальній записці.

Проєктом закону пропонується збільшити санкції, передбачені у статті 171 Кримінального кодексу України.

Так, за незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку із своєю професійною діяльністю, незаконна відмова у доступі журналіста до інформації, незаконна заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб’єкта владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності пропонується карати штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8,5 тис. грн до 17 тис. грн) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. Зараз за такі дії передбачено штраф до п'ятдесяти НМДГ (850 грн) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю автор законопроєкту пропонує карати штрафом від тисячі до двох тисяч НМДГ (від 10 тис. грн до 34 тис. грн) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років. Чинна редакція статті 171 ККУ визначає покарання за це штраф до 200 НМДГ (до 3,4 тис. грн) або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.

Відповідні дії, вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб, пропонують карати штрафом від двох тисяч до трьох тисяч НМДГ (від 34 тис. грн до 51 тис. грн) або обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. На сьогодні штраф становить від 200 до 500 НМДГ (від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн) або обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Окрім того, автор проєкту закону пропонує викласти в новій редакції частину четверту статті 345-1 Кримінального кодексу України, якою передбачити кримінальну відповідальність за погрозу вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї, умисне заподіяння таким особам побоїв, легких, середньої тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб або організованою групою у вигляді позбавлення волі на строк від семи до чотирнадцяти років.