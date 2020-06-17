Підкомітет Ради з інформаційної політики очолила депутатка зі "Слуги народу"

Заступник голови депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Євгенія Кравчук очолила у Верховній Раді підкомітет з питань інформаційної політики.

Про це сама Кравчук повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Ще одне кадрове оновлення у нашому комітеті. Прийняла естафету від Микити Потураєва на посаді голови підкомітету з питань інформаційної політики,” – зазначила політик.

Підкомітет з питань інформаційної політики є один із п'яти підкомітетів у складі Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Олександра Ткаченка, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії “Слуга народу”, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

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4 червня ВР призначила Ткаченка міністром культури та інформаційної політики України.

17 червня Рада ухвалила постанову №3641 “Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання" (стосовно народних депутатів Микити Потураєва та Павла Сушка)”, згідно з якою головою комітету було обрано депутата Микиту Потураєва, а депутата Павла Сушка — заступником голови комітету.

Євгенія Кравчук — експертка з комунікацій, очолює пресофіс партії “Слуга народу”. У 2019 році була обрана народною депутаткою ХІ скликання від політичної партії “Слуга народу” (№112 у списку як безпартійна). У парламенті є заступником голови депутатської фракції “Слуга народу”, а з 10 листопада 2019 року стала членом цієї партії. Водночас є заступником голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Кравчук працювала в журналістиці, продюсерка і сценаристка. Окрім того, була керівницею пресслужби партії “УКРОП”, а також працювала директоркою з комунікацій у штабі партії "Сильна Україна" та Сергія Тігіпка під час виборів у 2014 році.

фото Олександра Трохимчука