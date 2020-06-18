МОЗ пропонує підвищити тарифи на лікування інсульту та інфаркту

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету міністрів про підвищення з 1 липня тарифів на надання екстреної медичної допомоги, лікування інсульту та інфаркту

Проєкт постанови Кабінету міністрів України «Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році» оприлюднений 16 червня на сайті Міністерства охорони здоров'я для громадського обговорення.

"Проєктом акта пропонується: передбачити новий тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги, лікування інсульту та інфаркту; доповнення Порядку, відповідно до якого передбачається додаткове фінансування для закладів охорони здоров’я, які за договорами з НСЗУ отримають фінансування менше у порівнянні з 2019 роком", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту Постанови.

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Зокрема, серед запропонованих змін — підвищення тарифу лікування при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах з 19 332 до 26 947 гривень, тарифу з надання меддопомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах з 16 001 до 30 108 гривень.

Тариф на медпослуги з надання екстреної медичної допомоги — з 11 661 до 16 393 гривень.

Нові тарифи пропонується ввести з 1 липня до 31 грудня 2020 року.

Зазначається, що реалізація запропонованих кроків потребує додаткових витрат з держбюджету, а саме — фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками.

Як повідомляв Укрінформ, 1 квітня в Україні стартувала у повному обсязі Програма медичних гарантій — перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту. Практично всі спеціалізовані медичні заклади комунальної власності підписали договір з НСЗУ.

Своєю чергою міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ перерахує тарифи на надання медичних послуг за 4 пакетами лікування, а також збільшить фінансування тих лікарень, які отримали у 2020 році менше коштів, у порівнянні з 2019 роком, коли фінансування медзакладів здійснювалося через надання медичної субвенції.