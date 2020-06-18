МОЗ пропонує підвищити тарифи на лікування інсульту та інфаркту

МОЗ пропонує підвищити тарифи на лікування інсульту та інфаркту

Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету міністрів про підвищення з 1 липня тарифів на надання екстреної медичної допомоги, лікування інсульту та інфаркту

Проєкт постанови Кабінету міністрів України «Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році» оприлюднений 16 червня на сайті Міністерства охорони здоров'я для громадського обговорення.

"Проєктом акта пропонується: передбачити новий тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги, лікування інсульту та інфаркту; доповнення Порядку, відповідно до якого передбачається додаткове фінансування для закладів охорони здоров’я, які за договорами з НСЗУ отримають фінансування менше у порівнянні з 2019 роком", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту Постанови.

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Зокрема, серед запропонованих змін — підвищення тарифу лікування при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах з 19 332 до 26 947 гривень, тарифу з надання меддопомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах з 16 001 до 30 108 гривень.

Тариф на медпослуги з надання екстреної медичної допомоги — з 11 661 до 16 393 гривень.

Нові тарифи пропонується ввести з 1 липня до 31 грудня 2020 року.

Зазначається, що реалізація запропонованих кроків потребує додаткових витрат з держбюджету, а саме — фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 квітня в Україні стартувала у повному обсязі Програма медичних гарантій — перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту. Практично всі спеціалізовані медичні заклади комунальної власності підписали договір з НСЗУ.

Своєю чергою міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ перерахує тарифи на надання медичних послуг за 4 пакетами лікування, а також збільшить фінансування тих лікарень, які отримали у 2020 році менше коштів, у порівнянні з 2019 роком, коли фінансування медзакладів здійснювалося через надання медичної субвенції.

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